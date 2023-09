Grønlandsk minister vil skærpe reglerne for krydstogtskibe

- Kommunerne ved, hvilke fangst- og fiskeriområder der skal værnes om, og det er vigtigt for Naalakkersuisut (den grønlandske regering, red.) at lytte til kommunerne i sagen, så jeg regner med, at vi til næste år har helt klare regler og retningslinjer for, hvor krydstogtskibene må sejle ind, hvis de absolut skal ind i fjordene, siger Vivian Motzfeldt til Sermitsiaq.

Vivian Motzfeldt slår i interviewet også fast, at hun er glad for, at hverken natur eller personer umiddelbart er kommet til skade som følge af grundstødningen.