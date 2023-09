Forventet dansk babyboom er blevet væk

- Tallene indtil nu i år fra hele Region Hovedstaden, der står for godt en tredjedel af de danske fødsler, viser, at vi lander på omkring samme lave fødselstal som 2022, siger Lene Friis Eskildsen.

Ifølge en prognose fra Dansk Regioner skulle fødselstallet nu være på over 70.000 årlige fødsler. Prognosen ramte altså langt over 10.000 fødsler forbi sidste år og med samme tendens i år.

Ifølge professor Kurt Houlberg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, Vive, har faldende fødselstal, hvis de fortsætter, konsekvenser for mange dele af samfundet.

- Selvfølgelig for kapaciteten på fødeafdelingerne. Men siden også for kommunernes dagtilbud samt for folkeskolen. Falder fødselstallet, er der jo ikke samme behov for at udbygge aktiviteterne som ventet, siger han.