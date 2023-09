I aften er der mulighed for at se nordlys i Danmark

I 100 til 300 kilometers højde bliver ionerne bremset og rammer ilt- og brintatomer. Hermed opstår lyset.

Nordlys ses typisk kun et par gange om året over Danmark.

Hvis man gerne vil se himmelfænomenet, kan det betale sig at placere sig det rigtige sted.

- Generelt med nordlys, så ses det bedst omkring midnat i nordlig retning. Det gælder om at have frit udsyn i nordlig retning og være et sted uden generende lys, siger astrofysikeren.

Og så kræver det en skyfri himmel. TV 2 skriver, at aftenen starter skyfrit over næsten hele landet.