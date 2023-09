72-årig lystsejler skal to et halvt år i fængsel for pistol i taske

Den 72-årige havde siden farens død i 1985 opbevaret pistolen i en kasse i natbordsskuffen ved siden af sengen.

Han havde forvekslet kassen med pistolen med kassen til et kamera, forklarede manden om baggrunden for, at pistolen var havnet i tasken.

Han har aldrig haft brug for pistolen og var ikke klar over, at den var ladt, forklarede manden i byretten.

I tasken lå også en foldekniv, og den tyske mand blev således også dømt for at besidde kniven uden et anerkendelsesværdigt formål.

Det var anklagemyndigheden, der havde anket byrettens dom til skærpelse.

Forsvarsadvokat Lars Nauheimer argumenterede omvendt for, at straffen skulle enten stadfæstes eller formildes.