Politiforbundet: Koranlov vil blive særdeles vanskelig at håndtere

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) skriver i et skriftligt svar til Politiken, at han er enig i, at loven skal være så klar som mulig, og at der vil blive lyttet til de input, som Politiforbundet og andre måtte have.

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark og Sverige. Det har vakt vrede i muslimske lande.

Danske ambassadører i lande som Iran og Egypten har været kaldt til samtale og opfordret til øjeblikkeligt at forhindre yderligere afbrændinger.

I slutningen af juli meldte regeringen ud, at den ville arbejde på at finde et juridisk værktøj, så koranafbrændinger foran udenlandske ambassader kunne undgås.

Efterfølgende fremlagde regeringen 25. august et lovforslag, der skal forbyde afbrænding af religiøse skrifter som Koranen på offentlige steder.