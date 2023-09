Museumsmand Lars Nittve er igen i Danmark

Nittve er ofte at finde i Danmark og særligt på Lolland, hvor han er involveret i projektet Art Barns Lolland.

Han sidder i bestyrelsen for museet, der ifølge Christoffer Hauglund Fauerschou, direktør for Art Barns Lolland, ventes at slå dørene op i 2024.

Museum på herregårde

Det er et ganske særligt museum. Det vil udnytte de mange lollandske herregårde og godser og udstille kunst i dem.

Så kan museumsgæster køre rundt på øen og opleve museet flere steder.

Lars Nittve har studeret på handelshøjskolen i Stockholm. Men han afbrød studiet for i stedet at læse kunstvidenskab, psykologi og sociologi på Stockholms universitet.

Han har også læst kunstvidenskab i New York.