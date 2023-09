15 personer anholdt i aktion mod formodet hashnetværk

12 af de anholdte er mænd, mens de tre øvrige anholdte er kvinder. Personerne er alle i alderen fra 23 til 53 år.

13 af personerne er sigtet for indsmugling og afsætning af store mængder hash flere steder i Danmark. To er sigtet for at have handlet med store mængder hash, blandt andet på Christiania.

Alle 15 vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag. Ni i Retten i Esbjerg, fire i Retten i Næstved og to i Retten i Glostrup.