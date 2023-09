Tidligere anbragte i særforsorgen får undskyldning for overgreb

Helt tilbage i september 2022 oplyste daværende social- og ældreminister Astrid Krag (S), at en undskyldning var på vej.

Men siden kom et folketingsvalg i november i vejen, og i marts i år meddelte den nye SVM-regering, at den holdt fast i planerne om en officiel undskyldning, som den tidligere S-regering tog skridt til.

Hanne Klitgaard Larsen, der er tidligere anbragt, er mødt op fysisk for at modtage undskyldningen.

Hun er en af de cirka 45 tidligere anbragte, der er mødt op til undskyldningen, men hun forstår godt, at mange tidligere anbragte er blevet væk fra arrangementet, fordi de ifølge Hanne Klitgaard Larsen er flove over, hvad de blev udsat for.

- Vi er flere, end I tror, der er mærket for livet. Undskyldningen betyder meget i dag, fordi den rækker ind i fremtiden. Og der ligger et løfte om, at det menneskesyn vil man ikke have fremover, siger hun blandt andet i sin tale til arrangementet.