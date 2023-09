Det er en rigtig dårlig idé at slække på patientrettighederne i bestræbelserne på at løse de store udfordringer i et presset sundhedsvæsen.

Sådan lyder det fra Morten Freil, direktør i Danske Patienter, efter Robusthedskommissionen mandag formiddag har fremlagt sit løsningskatalog til, hvordan vi skal sikre patienter god behandling