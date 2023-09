DMI: "Sommeren" slutter i næste uge

I Østjylland starter dagen tåget, men efterhånden bryder solen frem, og man skal her regne med 25 grader, mens man på Sjælland og Bornholm kan komme helt op på 27 grader.

»Det bliver en lille smule køligere ved Vestkysten, hvor der kan stå lidt havgus ud fra Vesterhavet, men jeg tror, at det meste af Vestjylland får sol,« siger Trine Pedersen.

Mandag starter også pænt, men så begynder der at ske noget.

»I løbet af mandag eftermiddag kunne det muligvis begynde at trække op til nogle regnbyger nordvestfra - nok også med torden. Så det kunne se ud som om, at der vil være ret stor forskel på, om man er i den nordvestlige del af landet, eller nede ved Sjælland og Bornholm, hvor man formentlig vil sidde i solskin og have temperaturer over 25 grader.«