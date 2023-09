67 anholdte ved angreb på eritreisk fest på Amager

Det oplyser Henrik Svejstrup, vagtchef ved Københavns Politi, til Ritzau.

Kun én person bliver fremstillet i grundlovsforhør. Det ventes at ske søndag. Der er tale om en mand, som er indrejst fra Tyskland i forbindelse med demonstrationen.

Manden har eritreisk baggrund. Politiet kan endnu ikke oplyse hans alder, eller om han har tysk statsborgerskab.

Man ønsker at få manden varetægtsfængslet for at forhindre ham i at forlade Danmark, siger Henrik Svejstrup.

Optøjerne skyldes en eksisterende konflikt i det eritreiske miljø, oplyste politiinspektør Trine Møller tidligere lørdag.