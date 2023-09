60 anholdte ved angreb på eritreisk fest på Amager

Københavns Politi har lørdag eftermiddag anholdt omkring 60 personer i forbindelse med et voldeligt sammenstød på Amager.

Det oplyser Trine Møller, politiinspektør ved Københavns Politi, til Ritzau.

Sammenstødet er sket på Amager Fælledvej 73. Her forsøgte et antal demonstranter at angribe en fest.