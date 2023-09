Københavns beskæftigelse- og integrationsborgmester, Jens-Kristian Lütken (V), reagerer på masseanholdelser på Amager lørdag i forbindelse med en eritreisk konflikt.

Han var tilfældigvis selv til stede ved konflikten, og satte kort tid efter sin forvaltning i gang med at se på mulige løsninger.

- Jeg har lige været i kontakt med min forvaltning, for det skal bremses med det samme. Vi må se, om vi kan få aktiveret et beredskab, som kan dæmme op for det her, siger han til Ritzau.