Eksplosionen, som blev anmeldt kl. 05:37, vækkede beboere i hele området, fortæller flere til Jyllands-Posten. Selv flere kilometer væk fra Svanevej kunne braget høres. Nogle beboere ringede rundt til naboer og bekendte i området for at prøve at finde ud af, hvad der var sket.

Alaa Algamy er en af de påvirkede. Lørdag skulle han have holdt åbent for kunderne i sin guldsmedebutik på Frederikssundsvej lige ved Svanevej. Men butikken måtte han holde lukket på grund af politiets fortsatte efterforskning.

Det er ikke første gang, at Alaa Algamy oplever, at uroligheder med bander går ud over områdets beboere og butikker.