Alaa Alqamy er 59 år og arbejder som guldsmed i butikken Agold på den nu afspærrede del af Frederikssundsvej, der ligger lige ved siden af Svanevej, hvor en eksplosion i et Hells Angels-klubhus tidligt lørdag morgen fandt sted.

Ifølge Københavns Politi er eksplosionen en bevidst handling, der er en del af den verserende bandekonflikt mellem den ulovlige bande Loyal to Familia og Hells Angels.

»Det er irriterende. Alle, der har butik her på vejen, er ramt af det her i dag. Det skaber enorm utryghed for os, der går på arbejde her, og der burde virkelig være strammere regler mod bander,« siger Alaa Algamy.