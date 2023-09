Politi efterforsker eksplosion i København som del af bandekonflikt

Ifølge politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er der gang i en voldelig konflikt mellem den forbudte bande Loyal To Familia (LTF) og rockergruppen Hells Angels.

Politiet skriver, at det betragter handlingen som bevidst og som en del af den igangværende konflikt.

- Vi vurderer derfor, at der ikke er fare for de omkringboende, men på grund af efterforskningen har vi afspærret et stort område og vil være tilstede i mange timer endnu, skriver Københavns Politi.

Københavns Politi skriver i en opfølgning, at man har afspærret Frederikssundsvej mellem Vibevej og Nordre Fasanvej samt Ørnevej mellem Nordre Fasanvej og Vibevej i forbindelse med dets arbejde.

Foruden politiets patruljevogne er en ambulance og politiets kemiske beredskab på stedet.