3.000 soldater trænes til at afværge russisk angreb i Østersøen

Nato-øvelser på Østersøen har fundet sted hvert år siden 2007, men det er første gang, at flåderne skal trænes i at respondere på et angreb fra Rusland.

Dette års øvelse bliver ledet af Tysklands flåde.

På et pressemøde tidligere i september sagde den tyske viceadmiral Jan Christian Kaack, at øvelsen skal sende et klart signal til Rusland, som med sin invasion af Ukraine er blevet et fokuspunkt for forsvarsalliancen Nato.

- Vi sender en klar besked om vagtsomhed til Rusland: Ikke på vores vagt, lød det fra viceadmiralen fra den tyske flåde ifølge Reuters.