Højesteret lagde i sin dom især vægt på, at drengene få dage efter tyveriet, og inden det blev opdaget, søgte »at genoprette skaden« ved at erstatte sodavandene.

Og så er det formildende omstændigheder, at Ricco Rosenberg ikke forvoldte skade på bygningen, da døren var ulåst, at indbruddet ikke skete med en hensigt om at begå tyveri, men skete efter, at drengene besluttede det på stedet, og at de stjålne sodavand var af beskeden værdi.

Derudover har retten betonet Ricco Rosenbergs unge alder, og det faktum, han ikke er tidligere straffet.

Anklageren havde på forhånd krævet, at straffen blev skærpet til omkring 30 dages fængsel, som dog kunne være betinget med henvisning til Ricco Rosenbergs unge alder.