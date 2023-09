Hver tredje ukrainer i Danmark viser symptomer på PTSD

- Gruppen af flygtninge, som viser symptomer på PTSD, har det dårligt over hele linjen. De har et lavt mentalt velbefindende og et højere alkoholforbrug, og de har svært ved at klare dagens opgaver.

Det siger lektor Karen-Inge Karstoft fra Institut for Psykologi på KU i meddelelsen. Hun står i spidsen for projektet Dareco (The Danish Refugee Cohort), der følger 7000 af de cirka 18.000 voksne ukrainere, som fik ophold i Danmark fra slutningen af februar 2022.

Over 40 procent af ukrainerne har personligt været vidne til krigshandlinger. Lige så mange har mistet familie eller venner i det første år efter Ruslands invasion.