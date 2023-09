Sommervejret fortsætter med op til 30 grader i weekenden

Hvis man har haft for travlt til at hoppe i badetøjet i løbet af ugen, så kan man endnu vente med at pakke det væk fra den forreste plads i skabet.

Det gode sommervejr fortsætter nemlig hen over weekenden med temperaturer op til i underkanten af 30 grader nogle steder.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Nadine Damsberg.