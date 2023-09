Gymnasieelev frygter for sin fremtid efter sodavandstyveri

Stephan Ravn Berg sigter omvendt efter straffrihed eller en bøde.

Han har i sagen gjort opmærksom på, at der ikke er tale om en bande, men tre unge mænd, der var nysgerrige for at se, hvordan der så ud i bygningen.

Ricco Rosenberg, der drømmer om at blive forsvarsadvokat, frygter, at hans fremtid vil blive ødelagt, hvis han får en plet på straffeattesten, der ved en betinget dom typisk gælder i tre år.

Han mener, at pletten kan gøre det svært for ham at få et job, og at det vil betyde, han ikke kan rejse ind i USA.

- Det var ulovligt og forkert at gå derind. Det fortrød vi jo også, og jeg gør det selvfølgelig aldrig igen. Men jeg mener, at et rap over fingrene og en bøde vil være en retfærdig dom, siger Ricco Rosenberg til TV Syd.

Det endegyldige punktum i sagen falder fredag omkring middag.