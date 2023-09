28-årig fængslet i sag om tre forsætlige brande i Fredericia

Sydøstjyllands Politi har for anden dag i træk anholdt den samme 28-årige mand i forbindelse med tre brande i Fredericia natten til onsdag.

Det skrev politiet på sin hjemmeside tidligere torsdag.

Manden blev anholdt onsdag og fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Kolding, sigtet for forsætlig brandstiftelse. Her valgte retten at løslade ham.