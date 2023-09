Polsk mand får fem års fængsel for dødsulykke i Høje Taastrup

Polske Prezemyslaw Szymon Hubert er onsdag blevet idømt fem års fængsel i Retten i Glostrup efter at være blevet kendt skyldig i uagtsomt manddrab.

Han var tiltalt for under særligt skærpende omstændigheder at være skyld i den trafikulykke i Høje Taastrup, der i marts kostede en 62-årig mand livet.

Sagen mod Prezemyslaw Szymon Hubert blev ført som en tilståelsessag. Ud over fængselsstraffen er han blevet idømt fratagelse af førerretten i ti år, ligesom han er blevet udvist af Danmark for bestandigt.