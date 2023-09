Dømt: Sønner assisterede far i dødeligt knivoverfald i villahave

Det gav et lettelsens suk hos to brødre, da de onsdag formiddag ved Østre Landsret blev fundet skyldige i vold med døden til følge efter et dødeligt knivoverfald i en villahave i Nivå i 2020.

Omvendt virkede deres far ikke synderligt påvirket, da det stod klart, at han er fundet skyldig i drab og grov vold.

For omkring to år siden blev de alle ved byretten idømt 14 års fængsel for i forening og efter fælles forståelse at have dræbt en 55-årig mand og såret to andre.