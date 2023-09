Vejvrede øger risiko for ulykker og gør dig i dårligt humør

»Når du først er vred, er det for sent at gøre noget ved selve følelsen. Men du kan forberede dig på, hvordan du håndterer den, ved at lære dig selv bedre at kende,« siger Mette Møller.

Prøv at afspille situationerne igen inde i hovedet, og forestil dig, hvordan du ville have reageret, hvis samme konfrontation var sket i køen i supermarkedet eller på arbejdet. Typisk ville du i de tilfælde være i stand til at holde vreden på et niveau, hvor du ikke koger over.

»De strategier, du bruger i andre situationer, skal i spil i trafikken, så du er i stand til at trappe konflikten ned i stedet for at eskalere den,« siger Mette Møller.

Et mere lavpraktisk råd går på, at du øver dig i at komme 10 minutter tidligere ud ad døren, så du ikke er presset og stresset, når du bevæger dig ud i trafikken.