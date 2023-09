PET får medhold, men kritik af dommere i retssag om forfatters dagbøger

Retssagen drejer sig om forfatterens private optegnelser i sine dagbøger fra 1972 til 1981.

For mere end 40 år siden var Arne Herløv Petersen mistænkt for at have været såkaldt påvirkningsagent for den sovjetiske efterretningstjeneste KGB. Han nægtede sig skyldig, og der blev ikke rejst en straffesag.

Selv om sagen ikke blev til noget, besluttede PET at beholde en kopi af dagbøgerne, som fylder 1400 almindelige bogsider.

Først mange år senere opdagede forfatteren, at kopien var fremstillet, og at PET havde givet materialet videre til Rigsarkivet. Og at PET-Kommissionen havde kigget med i dagbøgerne.