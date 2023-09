Grev Nikolai tror på mere frihed i fremtiden uden prinsetitel

Grev Nikolai er taget til Australien for at læse et semester på University of Technology i Sydney.

Det danske kongehus offentliggjorde i september sidste år beskeden om, at prins Joachims fire børn fra nytår ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser.

Ifølge Kongehuset lå der bag beslutningen et ønske fra dronning Margrethe om, at børnebørnene skulle have friere rammer til at skabe deres egen tilværelse.

Efterfølgende lød det dog fra prins Joachim, at hans børn var meget kede af beslutningen.