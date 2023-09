12/09/2023 KL. 11:17

Ældre i trafikken: Stine Sisse Hansen var nødt til at gemme sin fars bilnøgle for at undgå en alvorlig ulykke

For seks år siden slap ældre over 75 år for at gå til tjek hos lægen for at få lov at beholde deres kørekort. Siden da er antallet af ulykker med ældre involveret steget. Rådet for Sikker Trafik vil have undersøgt hvorfor. Mange pårørende til ældre er bekymrede.