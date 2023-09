EU advarer om ulveflokke i flere regioner

- Koncentrationen af ulveflokke i nogle europæiske regioner er blevet en reel fare for husdyr og potentielt også for mennesker, siger Ursula von der Leyen ifølge AFP.

Ulven blev som følge af EU’s habitatdirektiv fredet i det meste af Europa i 1992.

Der regnes lige nu for at være omkring 30 voksne ulve i Danmark.

Bestanden ventes at være voksende, og i juli konstaterede forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen, at mindst tre ulvepar havde født hvalpe i 2023.