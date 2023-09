Natur på skoleskemaet: 106.000 børn udforsker nødlidende havmiljø

Miljøminister Magnus Heunicke (S) sagde for nylig til dagbladet Politiken, at han vil gøre det til sin ”hovedopgave” at få rettet op på det nødlidende havmiljø.

Temaet om havmiljøet handler ifølge Winni Grosbøll også om at gøre danske børn mere fortrolige med havet.

- Det er et paradoks. Vi er en kystnation og bryster os af adgangen til havet. Men det at komme ud på havet er ikke noget, man gør så naturligt mere.

- Mange børn lærer ikke at svømme i dag. Den fortrolighed, vi tidligere har haft med havet, vil vi gerne gøre en indsats for, at kommende generationer også får, siger Winni Grosbøll.

Naturugen åbner mandag formiddag, når kronprins Frederik går på opdagelse i Amager Strandpark sammen med 2. klasse fra Ørestad Friskole.