Køge Festuge havde allerede været i gang i flere timer fredag, da et massivt rykind pludselig indfandt sig.

2.000 mennesker strømmede mod indgangene til en godt fyldt Lovpark, hvor 11.000 festuge-gæster allerede befandt sig. Derfor lukkede Køge Festuge i samarbejde med politiet ned for festen kl. 20.30.

»Da trykket fra de omkringliggende gader har været for voldsomt, er sikkerhedsvurderingen, at det er mest forsvarligt at lukke festivalpladsen ned. Det er udelukkende af hensyn til vores gæsters sikkerhed. Ved at tage denne beslutning udviser vi rettidig omhu,« skrev Køge Festuge fredag aften.