Danmark udviser ti russiske diplomater efter forgæves samtaler

- Det er i dansk interesse, at disse forbindelser fastholdes i en turbulent tid, lyder det fra Udenrigsministeriet ifølge mediet.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) skrev i et svar til Information, at de russiske efterretningstjenester har tradition for at udnytte systemet for internationalt diplomati.

Det gør de ”ved at udsende efterretningsofficerer til Ruslands diplomatiske repræsentationer under dække af at være diplomater”.

Reduktionen skal være gennemført senest den 29. september.