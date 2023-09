Danmark skærer i bemandingen på Ruslands ambassade i København

Torsdag kunne Information afsløre, at en officer fra Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, siden februar officielt har været diplomat i Danmark.

Der er tale om 43-årige Vladimir Grekov.

Flere efterretningskilder har over for mediet bekræftet, at han er GRU-officer.

Udenrigsministeriet pointerede på den baggrund ifølge Information, at Danmark og Rusland fortsat har diplomatiske forbindelser, og at der derfor også er en dansk forsvarsattaché i Moskva.

- Det er i dansk interesse, at disse forbindelser fastholdes i en turbulent tid, lyder det fra Udenrigsministeriet ifølge mediet.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) skrev i et svar til Information, at de russiske efterretningstjenester har tradition for at udnytte systemet for internationalt diplomati.