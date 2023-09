Dommer har fængslet bandemedlem for skuddrab på Christiania

Den 28-årige skød og dræbte ifølge sigtelsen manden på Christiania som led i en konflikt mellem Hells Angels og LTF.

I en pressemeddelelse fra Københavns Politi lød det fredag formiddag fra vicepolitiinspektør Knud Hvass, at en omfattende indsats havde ført til anholdelsen af den 28-årige mand, som altså fandt sted i Vestre Fængsel.

Han blev nemlig varetægtsfængslet i en anden sag tirsdag. I den er han sigtet for at have overtrådt et opholdsforbud to gange.

Ved retsmødet i tirsdags gav den 28-årige udtryk for, at han ikke er tilknyttet LTF. Men politiet mener at kunne dokumentere, at han er set på forskellige datoer sammen med medlemmer af den forbudte bande.