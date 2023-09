AGF sælger stopper til Udinese i rekordhandel

- Det er en fantastisk mulighed for ”TK”, som vi ikke ville stå i vejen for, og efter grundige overvejelser vurderede vi, at det var rigtige at gøre for både klubben og for ”TK” selv, der også havde stor lyst til at forfølge muligheden, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye.

Tidligere på sommeren solgte AGF en anden stopper, tyskeren Yann Bisseck, til Inter i Italien. Som afløsere for duoen har klubben hentet Mikael Akoto og Tobias Anker.

Udinese oplyser, at den danske U21-landsholdsstopper får kontrakt til sommeren 2028.