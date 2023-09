Stine Bosse mistede respekten for Lars Løkke – men nu er den tilbage

Den nye spidskandidat for Moderaterne erhvervskvinden Stine Bosse havde i 2021 mistet respekten for Lars Løkke Rasmussen.

Det skete, efter at han afviste at stemme for en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, selv om han havde givet udtryk for det.

- Min personlige respekt for mennesket Lars vendte tilbage i lørdags og forsvandt på samme måde i går, da han pludselig vendte rundt, skrev Stine Bosse i en kommentar i magasinet Ræson.