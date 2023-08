HR-chef i Frederiksberg Kommune har sagt op efter seksuel krænkelse

HR-chef i Frederiksberg Kommune Birgitte Rømer har valgt at fratræde sin stilling.

Beslutningen sker, efter at en kollega har udsat hende for ”krænkelse af seksuel karakter”.

Det skriver hun i et opslag på LinkedIn ifølge Berlingske.

- Årsagen er, at jeg har været udsat for krænkelse af seksuel karakter – begået af en person jeg indgik i en magtrelation med – og som jeg fortsat ville skulle samarbejde med for at kunne varetage min stilling, skriver hun på LinkedIn ifølge Berlingske.