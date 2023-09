17/09/2023 KL. 11:00

Borgmester i Grønland frygter alt for stort rykind af turister

Snart åbner to internationale lufthavne i Grønland, men i Ilulissat har borgmesteren fået kolde fødder og frygter, at byen slet ikke kan klare det store rykind. Fremtiden for Kangerlussuaq er uvis, for ingen er klar til at betale regningen for at vedligeholde den lufthavn, som for mange har været første møde med Grønland.