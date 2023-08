I himlen over USA sker der ting og sager i disse dage. Orkanen Idalia hærger gennem Florida og skaber død og ødelæggelse.

Men midt i Idalias ødelæggelser er et sjældent og smukt vejrfænomen opstået.

Fænomenet kaldes Skt. Elms Ild, og det opstår typisk i tordenvejr. Når et spidst objekt, såsom en skibsmast eller vingerne på et fly, kommer i kontakt med et højspændt elektrisk felt og et stort antal elektroner, kan elektronerne lyse op i prægtige farver.