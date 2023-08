Finansministeriet opjusterer råderum og varsler et lille men

Dansk økonomi har det rigtig godt, konstaterer finansminister Nicolai Wammen (S) i forbindelse med en præsentation af regeringens finanslovsforslag for 2024.

Det finanspolitiske råderum opjusteres med fire milliarder kroner som følge af højere strukturel beskæftigelse og en reform af kandidatuddannelserne.

- Det skyldes ikke mindst, at vi gennem flere år har ført en klog og ansvarlig finanspolitik gennem krisetider. Som nok var kedelig, men som også gør, at vi står et rigtig godt sted i dag, siger Wammen på pressemødet.