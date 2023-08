Femte mand varetægtsfængsles for bandeoverfald på Nørrebro

Slagene fik ham til at falde om, og derefter fortsatte gerningsmændene med at slå og sparke ham, mens de trak han hen ad jorden.

Efter at sigtelsen var læst op, blev dørene lukket til torsdagens grundlovsforhør. Det betyder, at offentligheden ikke kan få indblik i de beviser, som politiet mener at have mod den 24-årige mand.

Det er dog tidligere kommet frem, at politiet ikke ved, hvem offeret er.

Sagen blev anmeldt af en borger.

Af den grund er det ifølge Ekstra Bladet forklaringer fra vidner, der har gjort det muligt for politiet at stykke episoden sammen og finde de foreløbigt fem sigtede.

Den 24-årige sidder ifølge politiet i forvejen varetægtsfængslet i en anden sag, og han blev derfor anholdt i fængslet.