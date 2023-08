Det fortæller meteorolog ved DMI Hans Wanner.

»Fronten har bragt et intensivt regnvejr med sig i et bælte helt fra Bornholm og Skåne over Sjælland og Fyn og Aarhus. Så regn har der været rigeligt af,« siger han og konstaterer, at regnvejret torsdag middag er på retræte de fleste steder.

DMI havde frem mod torsdag middag registeret i alt fire skybrud, alle nær København og på Nordsjælland.

Synes du, at august næsten ikke har budt på andet end regn, regn og så regn igen, er du ikke helt forkert på den.