Landsret frifinder pædagogmedhjælper for voldtægt af børn

Ifølge landsrettens dom har manden befølt de to børn forskellige steder på kroppen uden på deres tøj.

Pædagogmedhjælperen har nægtet sig skyldig gennem hele sagen.

Under byretssagen mente den 51-årige, at han har været offer for en sammensværgelse lige som i filmen ”Jagten”. Her bliver Mads Mikkelsens karakter Lucas uretmæssigt anklaget for at have forgrebet sig på en lille pige.

Landsretten stadfæstede torsdag desuden byrettens beslutning om at frakende manden retten til at arbejde med børn i to år. Derudover skal han betale erstatning i de to forhold, han er kendt skyldig i.

Eftersom han sad varetægtsfængslet fra juni 2021 og frem til domsafsigelsen i sagen i byretten, var han fri til at gå, da dommen blev afsagt.