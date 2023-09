Mads Krøger Pramming er advokat. Hans karriere har gennem de seneste mange år været dedikeret til det socialretlige område, hvor han tager alle de sager, som få andre i landet vil røre med en ildtang.

»Modparten er en myndighed, og alle advokater ved, at det er så godt som umuligt at vinde sager over myndighederne. Og for at fuldende billedet, så er der ingen penge i det. Det er med andre ord en lose-lose-situation.«