01/09/2023 KL. 14:00

For abonnenter

Ingen har budt ind med en løsning på Pusher Street: Nu kommer en ekspert med konkrete bud

Pusher Street er som Irma. Folk kan godt lide at komme her, fordi det er en vane. Hvis det lukker, går man et andet sted hen, siger en forsker i bander og politi. Han kommer med konkrete løsninger på hovedpinen i hjertet af København.