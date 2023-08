Flere sigtet for at bære ulovlige våben i nye visitationszoner

Skyderiet på Christiania fandt sted lørdag aften, da to maskerede mænd ankom til Pusher Street på Christiania og begyndte at skyde.

En 30-årig mand blev dræbt, og fire personer blev såret.

Siden har politiet anholdt en 18-årig mand og sigtet ham for drab og drabsforsøg, idet han ifølge politiet har hjulpet med at planlægge skyderiet.

Imens har politiet endnu ikke anholdt de to personer, som menes at være dem, der affyrede skuddene på Christiania.

Københavns Politi skriver på X, at det fortsat er synligt til stede med tryghedsskabende patruljer i begge visitationszoner.

- Vi har en stor indsats for at sikre trygheden for borgerne i de to områder, men også i resten af kredsen, siger Gert Sejbak, der er ledende politiinspektør hos Københavns Politi, i en skriftlig kommentar til Ritzau.