Højtryk bygger op: Tørt og solrigt sensommervejr forude

Der er godt nyt, hvis man hungrer efter tørt og solrigt sensommervejr.

Det ustadige sommervejr ser ud til at blive afløst af mere højtrykspræget vejr med sol og lidt højere temperaturer.

Sådan lyder forudsigelsen i en ny månedsprognose fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Næste uge ser et højtryk ud til at bygge op over Skandinavien.