En person er i kritisk tilstand efter soloulykke i rundkørsel

En person er i kritisk tilstand, efter at en varebil tirsdag har været i involveret i en soloulykke i Bolderslev i Sønderjylland.

Det oplyser Sune Loklindt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Ulykken skete i en rundkørsel ved Hellevad-Bovvej og Ringvej.

- En varebil forsøger at køre tværs over rundkørslen. Jeg tror, at de overser rundkørslen, og så vælter varebilen rundt et par gange, siger Sune Loklindt til Ekstra Bladet.