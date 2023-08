32-årig sigtet for Meng-drab forbliver frivilligt bag tremmer

Manden har siddet varetægtsfængslet siden midten af april. I første omgang var han alene sigtet for bortførelse og voldtægt af den 13-årige pige, der forsvandt, mens hun var i gang med at uddele aviser.

Men politiets efterforskning forbandt hurtigt manden med sagen om drabet på Emilie Meng i 2016.

Retsplejelovens regler for varetægtsfængsling af sigtede siger, at retten som minimum hver fjerde uge skal tage stilling til, om der fortsat er grundlag for at opretholde fængslingen.

Det foregår normalt ved et retsmøde, men når den sigtede ikke protesterer mod fortsat fængsling, kan det klares uden.