Christiania har besluttet at oprette egen boligorganisation

- De eksisterende almene boligorganisationer, vi har inviteret til et udbud, har anbefalet den her løsning (egen boligorganisation, red.). De har ikke ønsket at have en afdeling, siger Mette Prag.

- Så det er den eneste mulighed, vi har.

Inden onsdag den 30. august skal Christianias arbejdsgruppe for boligorganisation og lokalplan have indgået en aftale med en almen boligorganisation om køb af grund og byggeret.

Tirsdag vil christianitterne oprette boligorganisationen, og derfra skal de sammen med deres aftalepartner, staten, have de detaljer på plads, der skal til for at kunne komme videre, siger Mette Prag.

Hun påpeger, at aftalen fra sidste år i virkeligheden bare er en rammeaftale. Der er ikke klarhed over en lang række punkter, som for eksempel hvor de nye boliger skal ligge.